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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Торино
Лечче - Торино: обзор матча 28 октября 2023
Лечче
28.10.2023, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Торино
41'
А. Буонджорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Торино
90'
+5
Замена
Д. Зима
️️️️
Р. Белланова
90'
+4
Желтая карточка
А. Тамез
82'
Замена
И. Илич
️️️️
Г. Гинейтис
82'
Замена
А. Тамез
️️️️
С. Риччи
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
81'
Желтая карточка
А. Галло
78'
72'
Желтая карточка
Р. Родригес
64'
Замена
Д. Сапата
️️️️
П. Пеллегри
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Л. Банда
62'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
62'
Замена
Р. Уден
️️️️
Х. Рафья
56'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
П. Альмквист
56'
Желтая карточка
Х. Рафья
41'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Буонджорно
Пас отдал
С. Риччи
35'
Желтая карточка
В. Лазаро
Желтая карточка
В. Жандре
35'
26'
Желтая карточка
К. Линетти
11'
Желтая карточка
Г. Гинейтис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К)
ПЗ
16
Жоан Гонсалес
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-3-1-2
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
16
Гонсалес
20
Рамадани
24
Рафья
19
Банда
90
Крстович
11
Альмквист
3-2-3-2
32
Милинкович-Савич
23
Войвода
16
Белланова
4
Буонджорно
19
Лазаро
15
Родригес
21
Риччи
17
Линетти
66
Гинейтис
19
Санабрия
9
Пеллегри
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
19
Банда
11
Сансоне
11
Сансоне
19
Банда
24
Рафья
10
Уден
10
Уден
24
Рафья
11
Альмквист
7
Стрефецца
7
Стрефецца
11
Альмквист
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
16
Белланова
4
Зима
4
Зима
16
Белланова
21
Риччи
61
Тамез
61
Тамез
21
Риччи
66
Гинейтис
20
Илич
20
Илич
66
Гинейтис
9
Пеллегри
91
Сапата
91
Сапата
9
Пеллегри
Остались в запасе
Лечче
Торино
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
84
Jacopo Antolini
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лечче - Торино
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Виа Дель Маре
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