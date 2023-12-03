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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Болонья
Лечче - Болонья: обзор матча 03 декабря 2023
Лечче
03.12.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
90+10'
Р. Пикколи (П)
68'
Х. Ликояннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Болонья
90'
+10
Желтая карточка
Р. Калафьори
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Пикколи
90'
+10
Желтая карточка
Н. Сансоне
90'
85'
Замена
К. Урбански
️️️️
Д. Ндой
Желтая карточка
М. Понграчич
84'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Г. Стрефецца
77'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Ю. Рамадани
77'
68'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ликояннис
Замена
А. Бли
️️️️
Р. Уден
63'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Л. Банда
63'
58'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Салемакерс
58'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
С. ван Хойдонк
58'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
М. Эбишер
58'
Замена
Н. Моро
️️️️
Д. Фаббиан
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
57'
52'
Желтая карточка
А. Салемакерс
Желтая карточка
Ю. Рамадани
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
16
Жоан Гонсалес
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
(К)
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
20
Михел Эбишер
(К)
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
29
Алексис Бли
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-2-3-1
30
Фальконе
13
Доргу
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
16
Гонсалес
20
Рамадани
10
Уден
19
Банда
7
Стрефецца
90
Крстович
4-3-2-1
1
Скорупски
33
Калафьори
4
Пош
26
Лукуми
34
Кристиансен
19
Фергюсон
80
Фаббиан
20
Эбишер
56
Салемакерс
14
Ндой
17
ван Хойдонк
10
Уден
29
Бли
29
Бли
10
Уден
20
Рамадани
24
Рафья
24
Рафья
20
Рамадани
19
Банда
11
Сансоне
11
Сансоне
19
Банда
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
7
Стрефецца
11
Альмквист
11
Альмквист
7
Стрефецца
56
Салемакерс
22
Ликояннис
22
Ликояннис
56
Салемакерс
14
Ндой
82
Урбански
82
Урбански
14
Ндой
80
Фаббиан
6
Моро
6
Моро
80
Фаббиан
20
Эбишер
19
Фройлер
19
Фройлер
20
Эбишер
17
ван Хойдонк
11
Зиркзее
11
Зиркзее
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
Лечче
Болонья
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Лечче - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Виа Дель Маре
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