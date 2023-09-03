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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Салернитана
Лечче - Салернитана: обзор матча 03 сентября 2023
Лечче
03.09.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Салернитана
6'
Н. Крстович
90+8'
Г. Стрефецца (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Салернитана
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Стрефецца
90'
+8
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
90'
+4
83'
Желтая карточка
Э. Бохинен
80'
Замена
️️️️
Л. Пирола
77'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
М. Леговски
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
77'
76'
Желтая карточка
М. Леговски
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Л. Банда
71'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
70'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
М. Каба
62'
Замена
А. Бли
️️️️
Х. Рафья
62'
62'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Г. Кастанос
61'
Замена
А. Мартегани
️️️️
Л. Кулибали
Желтая карточка
Л. Банда
42'
Желтая карточка
М. Каба
30'
17'
Желтая карточка
М. Ловато
ГОЛ! 1:0!
Н. Крстович
Пас отдал
В. Жандре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
13
Патрик Доргу
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Салернитана
62
Паскуале Аллокка
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
4-3-1-2
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
5
Понграчич
6
Башкиротто
24
Рафья
20
Рамадани
77
Каба
19
Банда
90
Крстович
11
Альмквист
4-4-1-1
13
Очоа
5
Ловато
23
Гьембер
5
Пирола
6
Брадарич
87
Кандрева
6
Леговски
29
Кулибали
20
Кастанос
77
Кабрал
22
Ботхейм
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
24
Рафья
29
Бли
29
Бли
24
Рафья
77
Каба
16
Гонсалес
16
Гонсалес
77
Каба
19
Банда
7
Стрефецца
7
Стрефецца
19
Банда
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
20
Кастанос
2
Маццокки
2
Маццокки
20
Кастанос
6
Леговски
32
Бохинен
32
Бохинен
6
Леговски
29
Кулибали
21
Мартегани
21
Мартегани
29
Кулибали
Остались в запасе
Лечче
Салернитана
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
62
Паскуале Аллокка
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
77
Андрес Сфаит
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
10
Медон Бериша
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
62
Паскуале Аллокка
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
77
Андрес Сфаит
АП
17
Лум Чауна
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Лечче - Салернитана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
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