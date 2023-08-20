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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Лацио
Лечче - Лацио: обзор матча 20 августа 2023
Лечче
20.08.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
85'
П. Альмквист
87'
Ф. Ди Франческо
26'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Лацио
90'
+4
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
88'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Д. Катальди
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ди Франческо
87'
ГОЛ! 1:1!
П. Альмквист
Пас отдал
А. Галло
85'
Желтая карточка
М. Понграчич
80'
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
80'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Л. Банда
77'
72'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
72'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
М. Лаццари
71'
Желтая карточка
Г. Исаксен
Желтая карточка
Г. Стрефецца
68'
Замена
М. Каба
️️️️
Х. Рафья
65'
Замена
А. Бли
️️️️
В. Жандре
65'
Замена
А. Галло
️️️️
П. Доргу
65'
54'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Андерсон
54'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Камада
26'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-3-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
13
Доргу
5
Понграчич
6
Башкиротто
24
Рафья
20
Рамадани
16
Гонсалес
7
Стрефецца
19
Банда
11
Альмквист
4-1-3-2
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
32
Катальди
7
Андерсон
18
Камада
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
18
Альберто
13
Доргу
25
Галло
25
Галло
13
Доргу
15
Жандре
29
Бли
29
Бли
15
Жандре
24
Рафья
77
Каба
77
Каба
24
Рафья
19
Банда
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
19
Банда
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
18
Камада
15
Весино
15
Весино
18
Камада
7
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
32
Катальди
11
Кастелланос
11
Кастелланос
32
Катальди
Остались в запасе
Лечче
Лацио
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
55
Алессио Фурланетто
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
9
Рарес Бурнете
ЦФ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лечче - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
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