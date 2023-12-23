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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лечче
Интер - Лечче: обзор матча 23 декабря 2023
Интер
23.12.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
43'
Я. Биссек
78'
Н. Барелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Лечче
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
89'
Замена
Д. Классен
️️️️
Г. Мхитарян
89'
86'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
В. Жандре
86'
Замена
Л. Венути
️️️️
Р. Уден
84'
Красная карточка
Л. Банда
Замена
Б. Павар
️️️️
К. Аугусто
84'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Тюрам
84'
ГОЛ! 2:0!
Н. Барелла
Пас отдал
М. Арнаутович
78'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
75'
74'
Желтая карточка
М. Понграчич
73'
Замена
Н. Крстович
️️️️
Р. Пикколи
64'
Желтая карточка
Р. Пикколи
64'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Г. Стрефецца
46'
Замена
М. Каба
️️️️
Ж. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Я. Биссек
Пас отдал
Х. Чалханоглу
43'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
30'
16'
Желтая карточка
Ж. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
(К)
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
(К)
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
30
Аугусто
36
Дармиан
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Арнаутович
9
Тюрам
4-2-3-1
30
Фальконе
15
Жандре
6
Башкиротто
5
Понграчич
25
Галло
20
Рамадани
16
Гонсалес
7
Стрефецца
19
Банда
10
Уден
91
Пикколи
30
Аугусто
28
Павар
28
Павар
30
Аугусто
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
18
Классен
18
Классен
22
Мхитарян
9
Тюрам
4
Санчес
4
Санчес
9
Тюрам
10
Уден
5
Венути
5
Венути
10
Уден
7
Стрефецца
24
Рафья
24
Рафья
7
Стрефецца
16
Гонсалес
77
Каба
77
Каба
16
Гонсалес
15
Жандре
11
Сансоне
11
Сансоне
15
Жандре
91
Пикколи
90
Крстович
90
Крстович
91
Пикколи
Остались в запасе
Интер
Лечче
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Интер - Лечче
1
1
3
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
16
2
Нарушения
8
14
Количество передач
583
272
Сейвы
5
6
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.62
1.22
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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