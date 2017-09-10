|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|19.11.2017
|86' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|12.11.2017
|82' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Тамбов (Тамбов)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Тамбов (Тамбов)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Волгарь (Астрахань)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Томь (Томск)
|02.09.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|13.08.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|30.07.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|5:0
|Енисей (Красноярск)
|26.07.2017
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Тамбов (Тамбов)
|15.07.2017
|1' -90'
|Авангард (Курск)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|28' 90'
|08.07.2017
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)