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    Алексей Михалев - статистика

    Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Михалев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тамбов 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    19.11.2017 86' -90' Тамбов (Тамбов) 3:1 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    12.11.2017 82' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Тамбов (Тамбов)
    08.11.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Балтика (Калининград)
    21.10.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    14.10.2017 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 3:1 Тамбов (Тамбов)
    07.10.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 1:1 Сочи (Сочи)
    30.09.2017 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Тамбов (Тамбов)
    24.09.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 3:1 Волгарь (Астрахань)
    10.09.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 3:1 Томь (Томск)
    02.09.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    19.08.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    13.08.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Ротор (Волгоград)
    09.08.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 1:0 Факел (Воронеж)
    30.07.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 5:0 Енисей (Красноярск)
    26.07.2017 Был в запасе Балтика (Калининград) 3:0 Тамбов (Тамбов)
    15.07.2017 1' -90' Авангард (Курск) 2:1 Тамбов (Тамбов)
    28' 90'
    08.07.2017 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:1 Тамбов (Тамбов)
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