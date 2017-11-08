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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Балтика
Тамбов - Балтика: обзор матча 08 ноября 2017
Тамбов
08.11.2017, среда, 13:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
66'
А. Часовских
90+6'
М. Трусевич
51'
В. Чуперка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Балтика
ГОЛ! 2:1!
М. Трусевич
90'
+6
90'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Мурнин
83'
81'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
А. Малеев
Замена
А. Рыбин
️️️️
О. Чернышов
80'
Желтая карточка
А. Мурнин
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Часовских
66'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Дутов
64'
59'
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
А. Дутов
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Чуперка
Замена
А. Скворцов
️️️️
С. Шевчук
46'
Желтая карточка
С. Шевчук
45'
31'
Желтая карточка
И. Джалилов
14'
Желтая карточка
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
66
Александр Дутов
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Тамбов
30
Дмитрий Вялов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
20
Евгений Казадаев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-2-2-1-1
81
Смирнов
29
Горбатюк
4
Овсиенко
4
Быстров
55
Шляков
18
Кашчелан
66
Дутов
27
Мурнин
70
Шевчук
7
Чернышов
15
Часовских
4-3-1-2
1
Помазан
43
Логашов
3
Джалилов
55
Крючков
7
Скопинцев
6
Свежов
92
Чуперка
93
Каленкович
8
Малеев
15
Себай
19
Касьян
70
Шевчук
92
Скворцов
92
Скворцов
70
Шевчук
7
Чернышов
22
Рыбин
22
Рыбин
7
Чернышов
27
Мурнин
30
Трусевич
30
Трусевич
27
Мурнин
66
Дутов
28
Рыжков
28
Рыжков
66
Дутов
8
Малеев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
8
Малеев
7
Скопинцев
22
Кобялко
22
Кобялко
7
Скопинцев
Остались в запасе
Тамбов
Балтика
30
Дмитрий Вялов
ВР
20
Евгений Казадаев
ЦП
19
Алексей Михалев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
20
Евгений Казадаев
ЦП
19
Алексей Михалев
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
Остались в запасе
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Тамбов - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Спартак
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