Йонас Арвейлер - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Арвейлер
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Йонас
|Фамилия
|Арвейлер
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|16
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|59' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|78' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|29.10.2022
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|22.10.2022
|55' -90'
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|61' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|63'
|08.10.2022
|78' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|02.10.2022
|84' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.09.2022
|90' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11.09.2022
|70' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|04.09.2022
|80' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2022
|46' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|20.08.2022
|69' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.08.2022
|66' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|73'
|07.08.2022
|65' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|90'
|31.07.2022
|70' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|23.07.2022
|56' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)