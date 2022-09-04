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    Йонас Арвейлер - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Йонас
    Фамилия Арвейлер
    Команда Аустрия К
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия К 16 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 59' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    05.11.2022 78' -90' Рид (Рид) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    29.10.2022 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    22.10.2022 55' -90' Рапид (Вена) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.10.2022 61' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    63'
    08.10.2022 78' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Аустрия Л (Лустенау)
    02.10.2022 84' -90' Хартберг (Хартберг) 2:3 Аустрия К (Клагенфурт)
    17.09.2022 90' -90' Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    11.09.2022 70' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:2 Штурм (Грац)
    04.09.2022 80' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.08.2022 46' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    20.08.2022 69' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Аустрия К (Клагенфурт)
    13.08.2022 66' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Рид (Рид)
    73'
    07.08.2022 65' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    90'
    31.07.2022 70' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Рапид (Вена)
    23.07.2022 56' -90' ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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