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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Альтах
Аустрия К - Альтах: обзор матча 19 августа 2023
Аустрия К
19.08.2023, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Альтах
52'
С. Карвейна
84'
Г. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Альтах
Замена
Н. Джорич
️️️️
Й. Арвейлер
90'
+1
84'
ГОЛ! 1:1!
Г. Сантос
Пас отдал
Л. Лукачевич
Замена
К. Верницниг
️️️️
С. Штрауди
80'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
С. Карвейна
80'
74'
Желтая карточка
Л. Ягер
70'
Желтая карточка
А. Нухиу
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
Р. Бенателли
66'
Желтая карточка
Р. Бенателли
63'
60'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Л. Фадингер
60'
Замена
Г. Сантос
️️️️
Л. Гугганиг
54'
Желтая карточка
Л. Лукачевич
ГОЛ! 1:0!
С. Карвейна
Пас отдал
Э. Ирвинг
52'
46'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
Н. Бишоф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
27
Ян Юрчек
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
23
Густаво Сантос
ЦФ
4-4-1-1
13
Менцель
33
Шумахер
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
44
Штрауди
11
Бенателли
24
Цветко
18
Ирвинг
30
Карвейна
9
Арвейлер
3-1-2-4
1
5
Гугганиг
17
Ягер
47
Лукачевич
8
Бере
27
Гебауэр
8
Фадингер
30
Коллер
6
27
Бишоф
9
Нухиу
9
Арвейлер
4
Джорич
4
Джорич
9
Арвейлер
30
Карвейна
7
Яриц
7
Яриц
30
Карвейна
11
Бенателли
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
11
Бенателли
44
Штрауди
24
Верницниг
24
Верницниг
44
Штрауди
27
Бишоф
27
Юрчек
27
Юрчек
27
Бишоф
8
Фадингер
22
22
8
Фадингер
5
Гугганиг
23
Сантос
23
Сантос
5
Гугганиг
Остались в запасе
Аустрия К
Альтах
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ОП
Статистика матча Аустрия К - Альтах
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
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