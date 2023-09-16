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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - ЛАСК
Аустрия К - ЛАСК: обзор матча 16 сентября 2023
Аустрия К
16.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
1 : 3
Завершен
ЛАСК
56'
С. Бонна
36'
М. Любичич
40'
Ф. Флеккер
44'
Э. Гавел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - ЛАСК
90'
+4
Желтая карточка
И. Любич
90'
+1
Замена
И. Любич
️️️️
Р. Жуль
85'
Замена
М. Таловеров
️️️️
С. Хорват
Замена
A. Sky Schwarz
️️️️
С. Карвейна
65'
64'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Э. Гавел
64'
Замена
С. Ба
️️️️
Д. Белло
64'
Замена
М. Коне
️️️️
М. Любичич
Замена
Н. Джорич
️️️️
К. Гезос
57'
ГОЛ! 1:3!
С. Бонна
56'
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
Э. Ирвинг
46'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Й. Арвейлер
46'
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Штрауди
46'
44'
ГОЛ! 0:3!
Э. Гавел
42'
Желтая карточка
С. Хорват
40'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Флеккер
Пас отдал
Р. Жуль
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Любичич
Пас отдал
С. Хорват
31'
Желтая карточка
Э. Гавел
Желтая карточка
Р. Бенателли
26'
10'
Желтая карточка
Д. Белло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
4-4-1-1
13
Менцель
33
Шумахер
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
44
Штрауди
11
Бенателли
24
Цветко
18
Ирвинг
30
Карвейна
9
Арвейлер
4-1-2-3
26
Лаваль
16
Андраде
33
Лукенедер
4
Цирайс
2
Белло
32
Йовичич
29
Флеккер
30
Хорват
17
Гавел
27
Любичич
32
Жуль
8
Гезос
4
Джорич
4
Джорич
8
Гезос
44
Штрауди
2
Бонна
2
Бонна
44
Штрауди
9
Арвейлер
7
Яриц
7
Яриц
9
Арвейлер
18
Ирвинг
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
18
Ирвинг
30
Карвейна
11
11
30
Карвейна
2
Белло
25
Ба
25
Ба
2
Белло
30
Хорват
40
Таловеров
40
Таловеров
30
Хорват
32
Жуль
77
Любич
77
Любич
32
Жуль
17
Гавел
36
Гойгингер
36
Гойгингер
17
Гавел
27
Любичич
14
Коне
14
Коне
27
Любичич
Остались в запасе
Аустрия К
ЛАСК
1
Marco Knaller
ВР
24
Кристофер Верницниг
ЦП
28
Йорг Зибенхандль
ВР
8
Мозес Усор
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
8
Мозес Усор
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия К - ЛАСК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
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