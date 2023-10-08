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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Зальцбург
Аустрия К - Зальцбург: обзор матча 08 октября 2023
Аустрия К
08.10.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Зальцбург
45+1'
Н. Виммер
74'
Ф. Яриц
7'
Р. Шимич
29'
А. Форсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Зальцбург
Желтая карточка
С. Штрауди
87'
Замена
К. Цветко
️️️️
Э. Ирвинг
85'
Замена
A. Sky Schwarz
️️️️
С. Бонна
85'
77'
Замена
Д. Нене
️️️️
Р. Шимич
ГОЛ! 2:2!
Ф. Яриц
Пас отдал
С. Карвейна
74'
70'
Желтая карточка
А. Шлагер
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Й. Арвейлер
68'
Замена
С. Штрауди
️️️️
К. Гезос
68'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Т. Гемичибаши
64'
62'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Гурна
62'
Замена
П. Ратков
️️️️
К. Конате
46'
Желтая карточка
Л. Гурна
ГОЛ! 1:2!
Н. Виммер
Пас отдал
Э. Ирвинг
45'
+1
43'
Замена
К. Пиатковски
️️️️
О. Глух
38'
Красная карточка
С. Павлович
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Форсон
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шимич
Пас отдал
К. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
10
Оскар Глух
АП
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Аустрия К
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Менцель
8
Гезос
37
Виммер
31
Марер
33
Шумахер
81
Гемичибаши
2
Бонна
18
Ирвинг
11
Бенателли
30
Карвейна
9
Арвейлер
4-1-1-2-2
30
Шлагер
3
Терзич
6
Байду
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
2
Бидструп
17
Форсон
10
Глух
9
Шимич
19
Конате
9
Арвейлер
7
Яриц
7
Яриц
9
Арвейлер
81
Гемичибаши
24
Верницниг
24
Верницниг
81
Гемичибаши
18
Ирвинг
24
Цветко
24
Цветко
18
Ирвинг
8
Гезос
44
Штрауди
44
Штрауди
8
Гезос
2
Бонна
11
11
2
Бонна
10
Глух
91
Пиатковски
91
Пиатковски
10
Глух
29
Гурна
24
Капалдо
24
Капалдо
29
Гурна
9
Шимич
45
Нене
45
Нене
9
Шимич
19
Конате
10
Ратков
10
Ратков
19
Конате
Остались в запасе
Аустрия К
Зальцбург
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
32
Йонас Крамри
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Статистика матча Аустрия К - Зальцбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
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