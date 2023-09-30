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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Блау-Вайс - Аустрия К
Блау-Вайс - Аустрия К: обзор матча 30 сентября 2023
Блау-Вайс
30.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Аустрия К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блау-Вайс
1
Николас Шмид
ВР
3
Данило Митрович
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
60
Симон Пиркль
ЦП
27
Marco Krainz
ЦП
13
Michael Brandner
ЦП
14
Конор Носс
АП
8
Тобиас Кох
ЦФ
10
Пол Менса
ЦФ
9
Ронивалдо
ЦФ
15
Manuel Maranda
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
24
Кристофер Цветко
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Блау-Вайс
31
Kevin Radulovic
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
10
Александер Бридль
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
22
Fabian Windhager
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Аустрия К
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
2-3-1-4
1
Шмид
3
Митрович
16
Геллес
60
Пиркль
27
13
14
Носс
8
Кох
15
9
Ронивалдо
10
Менса
4-4-1-1
13
Менцель
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
33
Шумахер
11
Бенателли
18
Ирвинг
44
Штрауди
24
Цветко
30
Карвейна
9
Арвейлер
Остались в запасе
Блау-Вайс
Аустрия К
31
Kevin Radulovic
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
10
Александер Бридль
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
22
Fabian Windhager
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Остались в запасе
31
Kevin Radulovic
ВР
17
Alem Pašić
ЦЗ
10
Александер Бридль
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
22
Fabian Windhager
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
18
Стефан Фейертаг
ЦФ
Остались в запасе
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Джеральд Шайбленер
Статистика матча Блау-Вайс - Аустрия К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
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Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
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1
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2024.05.20 13:27
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2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
Австрийская футболистка погибла в 20 лет
27 марта
1
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
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2017.09.28 23:59
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