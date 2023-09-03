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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Аустрия К
Аустрия - Аустрия К: обзор матча 03 сентября 2023
Аустрия
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия К
3'
Х. Генуш
90+1'
А. Грубер
9'
С. Карвейна
70'
К. Гезос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Аустрия К
ГОЛ! 2:2!
А. Грубер
Пас отдал
А. Юкич
90'
+1
90'
Желтая карточка
К. Верницниг
90'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Р. Бенателли
Замена
Р. Вучич
️️️️
М. Браунедер
86'
Замена
М. Мейсль
️️️️
М. Балтакса
86'
Желтая карточка
М. Браунедер
80'
77'
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Штрауди
Замена
М. Польстер
️️️️
Х. Генуш
76'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ф. Аслани
72'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Фиц
72'
70'
ГОЛ! 1:2!
К. Гезос
69'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Ф. Яриц
69'
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
Э. Ирвинг
68'
Желтая карточка
С. Карвейна
Желтая карточка
М. Балтакса
60'
Желтая карточка
Ф. Аслани
52'
9'
ГОЛ! 1:1!
С. Карвейна
ГОЛ! 1:0!
Х. Генуш
Пас отдал
Р. Ранфтль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
44
Симон Штрауди
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
2
Luca Pazourek
ЦП
77
Александар Юкич
АП
13
Александер Шмидт
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Аустрия К
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
3-3-2-2
1
Фрюхтль
21
Генуш
3
Балтакса
4
Мартинс
26
Ранфтль
23
Браунедер
3
Гальвао
36
Фиц
30
Фишер
11
Аслани
9
Грубер
4-5-1
1
31
Марер
37
Виммер
8
Гезос
33
Шумахер
44
Штрауди
18
Ирвинг
11
Бенателли
24
Цветко
7
Яриц
30
Карвейна
3
Балтакса
40
Мейсль
40
Мейсль
3
Балтакса
36
Фиц
77
Юкич
77
Юкич
36
Фиц
21
Генуш
43
Польстер
43
Польстер
21
Генуш
11
Аслани
13
Шмидт
13
Шмидт
11
Аслани
23
Браунедер
7
Вучич
7
Вучич
23
Браунедер
44
Штрауди
2
Бонна
2
Бонна
44
Штрауди
18
Ирвинг
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
18
Ирвинг
11
Бенателли
24
Верницниг
24
Верницниг
11
Бенателли
7
Яриц
9
Арвейлер
9
Арвейлер
7
Яриц
Остались в запасе
Аустрия
Аустрия К
99
Мирко Кос
ВР
2
Luca Pazourek
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
4
Никола Джорич
ЦЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
2
Luca Pazourek
ЦП
Остались в запасе
4
Никола Джорич
ЦЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Аустрия К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
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