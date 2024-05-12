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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Рапид
Аустрия К - Рапид: обзор матча 12 мая 2024
Аустрия К
12.05.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Рапид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Рапид
90'
+4
Желтая карточка
Л. Гргич
90'
+1
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
Э. Ирвинг
89'
Замена
S. Soto
️️️️
К. Верницниг
83'
Замена
Я. Робач
️️️️
Р. Бенателли
83'
70'
Замена
Р. Кершбаум
️️️️
Н. Цветкович
Замена
A. Maglica
️️️️
Й. Арвейлер
70'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
К. Цветко
59'
Замена
С. Бонна
️️️️
A. Sky Schwarz
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К)
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
17
Макс Безушков
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
24
Николас Саттльбергер
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
18
Маттиас Зайдль
АП
9
Гуидо Бургшталлер
(К)
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
44
Симон Штрауди
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
99
Anton Maglica
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
10
Dennis Kaygin
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
3-5-1-1
13
Менцель
33
Шумахер
31
Марер
37
Виммер
11
17
Безушков
24
Цветко
18
Ирвинг
11
Бенателли
24
Верницниг
9
Арвейлер
1-1-2-3-3
1
Хедл
14
Кверфельд
24
Саттльбергер
13
Шик
8
Гргич
27
Ланг
18
Зайдль
18
Груль
9
55
Цветкович
9
Бургшталлер
11
Бенателли
48
Робач
48
Робач
11
Бенателли
11
2
Бонна
2
Бонна
11
24
Цветко
7
Яриц
7
Яриц
24
Цветко
24
Верницниг
11
11
24
Верницниг
9
Арвейлер
99
99
9
Арвейлер
9
Бургшталлер
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
9
Бургшталлер
55
Цветкович
5
Кершбаум
5
Кершбаум
55
Цветкович
Остались в запасе
Аустрия К
Рапид
1
Marco Knaller
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
25
Пауль Гартлер
ВР
10
Dennis Kaygin
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
44
Симон Штрауди
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
10
Dennis Kaygin
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия К - Рапид
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
7
8
Офсайды
1
2
Количество передач
531
313
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Эбнер
Стадион:
Вертерзее
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