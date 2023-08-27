Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия К
Хартберг - Аустрия К: обзор матча 27 августа 2023
Хартберг
27.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Аустрия К
44'
Э. Ирвинг
62'
С. Карвейна
90+4'
С. Карвейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Аустрия К
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
С. Карвейна
Замена
M. Steinwender
️️️️
I. Bowat
87'
Замена
J. Lemmerer
️️️️
Ю. Хайль
87'
86'
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Штрауди
80'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
Замена
Т. Кайнц
️️️️
М. Сангаре
68'
Замена
M. Fillafer
️️️️
К. Ланг
68'
65'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Й. Арвейлер
65'
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
Э. Ирвинг
Желтая карточка
У. Диаките
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
С. Карвейна
Пас отдал
Й. Арвейлер
44'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ирвинг
Пас отдал
К. Гезос
28'
Желтая карточка
С. Карвейна
Желтая карточка
Ю. Хайль
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
10
Доминик Прокоп
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
44
Симон Штрауди
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
40
Julian Halwachs
ЦП
11
Maximilian Fillafer
ЦП
8
Christoph Urdl
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
3-2-3-2
1
16
Пфайфер
15
2
Компош
28
Хайль
18
Сангаре
27
Ланг
10
Прокоп
28
Фризер
9
Энтруп
17
Диаките
4-4-1-1
13
Менцель
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
33
Шумахер
24
Цветко
11
Бенателли
44
Штрауди
18
Ирвинг
30
Карвейна
9
Арвейлер
15
15
15
15
18
Сангаре
23
Кайнц
23
Кайнц
18
Сангаре
27
Ланг
11
11
27
Ланг
28
Хайль
19
19
28
Хайль
44
Штрауди
2
Бонна
2
Бонна
44
Штрауди
9
Арвейлер
7
Яриц
7
Яриц
9
Арвейлер
18
Ирвинг
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
18
Ирвинг
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия К
39
Tobias Knoflach
ВР
40
Julian Halwachs
ЦП
8
Christoph Urdl
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
40
Julian Halwachs
ЦП
8
Christoph Urdl
ЦП
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Хартберг - Аустрия К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Новости команд
Все
Хартберг
Аустрия К
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+