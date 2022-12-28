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    Мунаим Эль-Идрисси - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Мунаим
    Фамилия Эль-Идрисси
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 1999 (24 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Реймс 1:0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    89'
    26.02.2023 1' - 90' Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    68'
    10.02.2023 1' - 74' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 22 5 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    89'
    26.02.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    68'
    10.02.2023 1' -74' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 1' -74' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    56'
    01.02.2023 1' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    90'
    29.01.2023 1' -81' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    53'
    15.01.2023 Был в запасе Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11.01.2023 1' -77' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    70'
    01.01.2023 1' -46' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    13.11.2022 1' -81' Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    05.11.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    34'
    30.10.2022 1' -76' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    21.10.2022 1' -74' Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    16.10.2022 1' -90' Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    88'
    08.10.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    02.10.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    18.09.2022 59' -90' Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    11.09.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    04.09.2022 1' -70' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    68'
    26.08.2022 1' -63' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    57' 45'
    14.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
    79'
    05.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    34'
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