Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Гент
Кортрейк - Гент: обзор матча 28 июля 2024
Кортрейк
28.07.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Гент
59'
А. Гудьонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Гент
87'
Замена
И. Кандусс
️️️️
D. Yokota
Замена
Н. Ферри
️️️️
И. Фоссум
81'
78'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Х. Хонг
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Т. Канеко
71'
Замена
А. Кадри
️️️️
М. Бруно
70'
69'
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
67'
Желтая карточка
Н. Фадиджа
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Гудьонсен
Пас отдал
Ф. Сурдез
Желтая карточка
Т. Канеко
58'
43'
Желтая карточка
D. Yokota
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Ивер Фоссум
ЦП
7
Такуро Канеко
ПВ
17
Массимо Бруно
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
8
Youssef Challouk
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
39
Massimo Decoene
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
3-2-1-3-1
1
Гуннарссон
23
Мампасси
44
Силва
13
Фудзи
2
Алебиосу
8
Мехсату
8
Фоссум
14
Де Неве
7
Канеко
17
Бруно
68
Эмброуз
4-3-3
33
Руф
27
Фадиджа
23
Митрович
4
Ватанабе
3
Браун
24
Кумс
17
Делорж
20
Хонг
9
Гудьонсен
19
Сурдез
17
17
Бруно
37
Кадри
37
Кадри
17
Бруно
7
Канеко
9
Мессауди
9
Мессауди
7
Канеко
8
Фоссум
19
Ферри
19
Ферри
8
Фоссум
17
27
Кандусс
27
Кандусс
17
20
Хонг
18
Геркенс
18
Геркенс
20
Хонг
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
Остались в запасе
Кортрейк
Гент
21
Люка Пирар
ВР
8
Youssef Challouk
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
39
Massimo Decoene
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
8
Youssef Challouk
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
39
Massimo Decoene
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Кортрейк - Гент
1
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
7
Офсайды
1
0
Количество передач
271
541
Сейвы
1
5
Точность передач %
69
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.54
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
Новости команд
Все
Кортрейк
Гент
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+