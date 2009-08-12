|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|25
|1
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.11.2009
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|01.11.2009
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|25.10.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:2
|Анжи (Махачкала)
|12'
|22.10.2009
|34' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|14.10.2009
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|03.10.2009
|75' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|30.09.2009
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Витязь (Подольск)
|08.09.2009
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|17.08.2009
|87' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|12.08.2009
|90' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|09.08.2009
|1' -85'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|29.07.2009
|1' -90'
|Чита (Чита)
|1:6
|Луч (Владивосток)
|29' 82'
|09.07.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Волга (Нижний Новгород)
|06.07.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|40'
|24.06.2009
|1' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|63'
|16.06.2009
|1' -89'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Краснодар (Краснодар)
|76'
|13.06.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|05.06.2009
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|02.06.2009
|85' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|03.05.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Салют (Белгород)
|30.04.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Металлург Л (Липецк)
|22.04.2009
|66' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|53'
|31.03.2009
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Чита (Чита)
|14'