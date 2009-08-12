Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Беслан Гублия - статистика

    Имя Беслан
    Отчество Владимирович
    Фамилия Гублия
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 ноября 1976 (46 лет)
    Рост 172
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 25 1 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2009 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Луч (Владивосток)
    01.11.2009 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Луч (Владивосток)
    25.10.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 3:2 Анжи (Махачкала)
    12'
    22.10.2009 34' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    14.10.2009 1' -90' Краснодар (Краснодар) 3:1 Луч (Владивосток)
    03.10.2009 75' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Носта (Новотроицк)
    30.09.2009 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:1 Витязь (Подольск)
    08.09.2009 90' -90' Луч (Владивосток) 1:1
    17.08.2009 87' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Луч (Владивосток)
    12.08.2009 90' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    09.08.2009 1' -85' Луч (Владивосток) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    29.07.2009 1' -90' Чита (Чита) 1:6 Луч (Владивосток)
    29' 82'
    09.07.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 2:2 Волга (Нижний Новгород)
    06.07.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    40'
    24.06.2009 1' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 3:1 Луч (Владивосток)
    63'
    16.06.2009 1' -89' Луч (Владивосток) 2:1 Краснодар (Краснодар)
    76'
    13.06.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    05.06.2009 1' -90' Носта (Новотроицк) 2:0 Луч (Владивосток)
    02.06.2009 85' -90' Витязь (Подольск) 1:0 Луч (Владивосток)
    03.05.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Салют (Белгород)
    30.04.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Металлург Л (Липецк)
    22.04.2009 66' -90' Луч (Владивосток) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    53'
    31.03.2009 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Чита (Чита)
    14'
    • Читайте нас: 
    11