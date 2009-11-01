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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Луч
КАМАЗ - Луч: обзор матча 01 ноября 2009
КАМАЗ
01.11.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Первый дивизион, 39 тур
2 : 0
Завершен
Луч
3'
А. Козлов
10'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Луч
Замена
️️️️
А. Васильев
Замена
️️️️
Р. Славнов
Желтая карточка
А. Тихоновецкий
Замена
️️️️
А. Алхазов
Замена
️️️️
Д. Кудряшов
Желтая карточка
В. Воскобойников
Замена
️️️️
А. Гудукин
Замена
️️️️
И. Тодорович
16'
11'
Желтая карточка
А. Васильев
ГОЛ! 2:0!
С. Гогниев
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КАМАЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
19
Иван Тодорович
ЦП
33
Андрей Перов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Андрей Колесников
ЦЗ
18
Дмитрий Подружко
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Васильев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
3-2-3-2
16
Яшин
77
Куканос
44
Рыков
75
Ложкин
4
Гудукин
34
Козлов
19
Тодорович
33
Перов
4
Славнов
13
Алхазов
2
Гогниев
1-5-1-3
70
Котляров
2
Колесников
0
Гублия
2
Михеев
13
Кудряшов
7
Васильев
18
Корнилов
18
Подружко
10
Тихоновецкий
9
Воскобойников
93
Роденков
Остались в запасе
КАМАЗ
Луч
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча КАМАЗ - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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