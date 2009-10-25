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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Анжи
Луч - Анжи: обзор матча 25 октября 2009
Луч
25.10.2009, воскресенье, 09:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
3 : 2
Завершен
Анжи
30'
Ю. Роденков
38'
А. Тихоновецкий
72'
Д. Дедечко
47'
Э. Мамаев
52'
Д. Гриднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Анжи
Желтая карточка
Д. Цораев
Желтая карточка
А. Данцев
Красная карточка
Д. Дедечко
Красная карточка
Э. Мамаев
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Желтая карточка
К. Советкин
Замена
️️️️
Г. Наваловский
ГОЛ! 3:2!
Д. Дедечко
Замена
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 2:2!
Д. Гриднев
ГОЛ! 2:1!
Э. Мамаев
Желтая карточка
Д. Гриднев
Желтая карточка
А. Власов
ГОЛ! 2:0!
А. Тихоновецкий
ГОЛ! 1:0!
Ю. Роденков
Желтая карточка
Б. Гублия
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Артем Михеев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
7
Александр Васильев
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
5
Антон Власов
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
10
Константин Советкин
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
0
Сандро Иашвили
ЦФ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
1-5-1-3
70
Котляров
7
Данцев
0
Гублия
28
Мамаев
69
Дедечко
7
Васильев
18
Корнилов
2
Михеев
93
Роденков
9
Воскобойников
10
Тихоновецкий
4-4-2
31
Абаев
88
Наваловский
13
Тагирбеков
17
Мамаев
5
Власов
6
Цораев
10
Советкин
56
Гриднев
23
Жосан
20
Марцваладзе
0
Иашвили
Остались в запасе
Луч
Анжи
Статистика матча Луч - Анжи
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
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