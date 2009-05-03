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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Салют
Луч - Салют: обзор матча 03 мая 2009
Луч
03.05.2009, воскресенье, 10:00
Россия. Первый дивизион, 8 тур
0 : 0
Завершен
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Салют
Замена
Д. Кудряшов
️️️️
Э. Сахневич
Замена
И. Жирный
️️️️
М. Шевченко
Замена
Е. Шелютов
️️️️
А. Порошин
Желтая карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
А. Данцев
Замена
В. Лешонок
️️️️
В. Ланько
Замена
А. Михеев
️️️️
В. Михалев
Желтая карточка
Н. Марков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
9
Владимир Михалев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Беслан Гублия
(К)
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Максим Шевченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
0
Андрей Порошин
ЦФ
0
Виталий Ланько
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Максим Кулемин
ЦЗ
0
Сергей Часовских
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
Салют
31
Александр Беленов
ВР
7
Андрей Никитин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
21
Валерий Коробкин
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
3-5-2
1
Чичкин
7
Данцев
24
Казанцев
5
Кристич
87
Гогберашвили
28
Мамаев
0
Гублия
69
Дедечко
9
Михалев
93
Роденков
0
Сахневич
4-4-2
16
Котов
13
Марков
4
Отюцкий
91
Куликов
17
Старков
5
Кушов
7
Бекетов
25
Шипицин
7
Шевченко
0
Ланько
0
Порошин
9
Михалев
2
Михеев
2
Михеев
9
Михалев
0
Сахневич
13
Кудряшов
13
Кудряшов
0
Сахневич
0
Порошин
0
Шелютов
0
Шелютов
0
Порошин
7
Шевченко
25
Жирный
25
Жирный
7
Шевченко
0
Ланько
9
Лешонок
9
Лешонок
0
Ланько
Остались в запасе
Луч
Салют
0
Сергей Часовских
ЦП
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
33
Максим Кулемин
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
19
Александр Яшан
ЦП
7
Андрей Никитин
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
21
Валерий Коробкин
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
0
Сергей Часовских
ЦП
21
Дмитрий Самойлов
ЦФ
33
Максим Кулемин
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
19
Александр Яшан
ЦП
Остались в запасе
7
Андрей Никитин
ЦЗ
31
Александр Беленов
ВР
21
Валерий Коробкин
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Луч - Салют
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Стадион:
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