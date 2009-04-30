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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Металлург Л
Луч - Металлург Л: обзор матча 30 апреля 2009
Луч
30.04.2009, четверг, 12:00
Россия. Первый дивизион, 7 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
72'
А. Данцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Металлург Л
Замена
М. Кулемин
️️️️
А. Михеев
Желтая карточка
В. Михалев
Замена
М. Костин
️️️️
М. Стефанович
Замена
Д. Ивченко
️️️️
А. Сыропятов
Замена
В. Михалев
️️️️
Э. Сахневич
ГОЛ! 1:0!
А. Данцев
Желтая карточка
М. Стефанович
Замена
Ю. Роденков
️️️️
Р. Новкович
Желтая карточка
А. Журавлев
Желтая карточка
Р. Новкович
Замена
А. Михеев
️️️️
П. Смуров
Желтая карточка
В. Гогберашвили
17'
Желтая карточка
А. Сыропятов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Павел Смуров
ЦЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
0
Беслан Гублия
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
11
Максим Обозный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Луч
33
Максим Кулемин
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Металлург Л
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
10
Михаил Костин
ЦП
3-2-4-1
1
Чичкин
0
Новкович
24
Казанцев
5
Кристич
7
Данцев
0
Смуров
87
Гогберашвили
28
Мамаев
69
Дедечко
0
Гублия
0
Сахневич
3-2-2
1
Шамрин
6
Иванов
9
Фомичев
2
Сыропятов
45
Косенко
19
Журавлев
48
Кутьин
11
Обозный
Михеев
33
Кулемин
33
Кулемин
Михеев
0
Сахневич
9
Михалев
9
Михалев
0
Сахневич
0
Смуров
2
Михеев
2
Михеев
0
Смуров
0
Новкович
93
Роденков
93
Роденков
0
Новкович
2
Сыропятов
2
Ивченко
2
Ивченко
2
Сыропятов
0
Стефанович
10
Костин
10
Костин
0
Стефанович
Остались в запасе
Луч
Металлург Л
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Луч - Металлург Л
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Динамо
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