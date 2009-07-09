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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Волга
Луч - Волга: обзор матча 09 июля 2009
Луч
09.07.2009, четверг, 12:00
Россия. Первый дивизион, 20 тур
2 : 2
Завершен
Волга
35'
Д. Дедечко
61'
Р. Новкович
29'
О. Трифонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Волга
Замена
️️️️
Ю. Роденков
Замена
️️️️
О. Трифонов
Желтая карточка
О. Трифонов
Замена
️️️️
А. Хазов
Желтая карточка
С. Рашевский
Замена
️️️️
В. Михалев
ГОЛ! 2:1!
Р. Новкович
Замена
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
️️️️
Й. Пройич
Замена
️️️️
А. Силютин
Желтая карточка
А. Михеев
Желтая карточка
Д. Дедечко
ГОЛ! 1:1!
Д. Дедечко
ГОЛ! 0:1!
О. Трифонов
Желтая карточка
Д. Кудряшов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
0
Раде Новкович
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Волга
0
Йосип Пройич
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
22
Андрей Силютин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
3-5-1-1
1
Чичкин
0
Новкович
24
Казанцев
5
Кристич
28
Мамаев
0
Гублия
13
Кудряшов
69
Дедечко
9
Михалев
2
Михеев
93
Роденков
3-2-3-1
32
Трифонов
25
Буйволов
15
Андреев
6
Полянин
0
Пройич
22
Силютин
58
Рашевский
14
Семакин
16
Хазов
Остались в запасе
Луч
Волга
Статистика матча Луч - Волга
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
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