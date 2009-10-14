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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар - Луч
Краснодар - Луч: обзор матча 14 октября 2009
Краснодар
14.10.2009, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 36 тур
3 : 1
Завершен
Луч
41'
М. Деменко
49'
Д. Дорожкин
54'
А. Олейник
86'
Д. Дедечко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Луч
Замена
️️️️
А. Михеев
ГОЛ! 3:1!
Д. Дедечко
Замена
️️️️
М. Багаев
Замена
️️️️
Д. Кудряшов
Желтая карточка
Д. Дедечко
Замена
️️️️
А. Олейник
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
Замена
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
️️️️
А. Михеев
ГОЛ! 3:0!
А. Олейник
ГОЛ! 2:0!
Д. Дорожкин
Замена
️️️️
Л. Корнилов
Замена
️️️️
А. Тихоновецкий
ГОЛ! 1:0!
М. Деменко
13'
Желтая карточка
В. Казанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-1-3-2
31
Пчелинцев
15
Калешин
4
Бугаев
24
Мирошниченко
71
Багаев
15
Фатуллаев
25
Деменко
35
Романович
90
Михеев
13
Дорожкин
27
Олейник
3-5-1-1
70
Котляров
2
Колесников
24
Казанцев
7
Данцев
28
Мамаев
0
Гублия
69
Дедечко
13
Кудряшов
2
Михеев
18
Корнилов
10
Тихоновецкий
Остались в запасе
Краснодар
Луч
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Краснодар - Луч
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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