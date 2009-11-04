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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Луч
Волга - Луч: обзор матча 04 ноября 2009
Волга
04.11.2009, среда, 14:00
Россия. Первый дивизион, 40 тур
2 : 0
Завершен
Луч
31'
М. Мысин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Луч
Замена
️️️️
М. Мысин
Замена
️️️️
А. Тихоновецкий
Замена
️️️️
Ю. Мамаев
Желтая карточка
А. Тихоновецкий
Замена
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Замена
️️️️
М. Семакин
Желтая карточка
А. Данцев
ГОЛ! 1:0!
М. Мысин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
0
Ярослав Харитонский
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
7
Александр Васильев
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
4-4-1
4
Айдов
55
Тараканов
25
Буйволов
32
Трифонов
22
Мысин
58
Рашевский
14
Семакин
0
Харитонский
17
Турсунов
2-5-3
70
Котляров
2
Колесников
7
Данцев
28
Мамаев
2
Михеев
18
Корнилов
7
Васильев
0
Гублия
93
Роденков
9
Воскобойников
10
Тихоновецкий
Остались в запасе
Волга
Луч
Статистика матча Волга - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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