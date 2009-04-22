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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 апреля 2009
Луч
22.04.2009, среда, 12:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
67'
А. Михеев
82'
П. Смуров
88'
В. Кармазиненко
90'
В. Запояска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 2:2!
В. Запояска
Желтая карточка
Д. Дедечко
ГОЛ! 2:1!
В. Кармазиненко
ГОЛ! 2:0!
П. Смуров
Желтая карточка
Ю. Мамаев
Замена
П. Смуров
️️️️
В. Казанцев
Замена
Е. Алхимов
️️️️
А. Мурнин
ГОЛ! 1:0!
А. Михеев
Замена
️️️️
Ю. Роденков
Желтая карточка
А. Серан
Желтая карточка
Б. Гублия
Замена
А. Михеев
️️️️
В. Михалев
10'
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
0
Раде Новкович
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
0
Беслан Гублия
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
0
Андрей Панферов
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Луч
0
Павел Смуров
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
2
Артем Михеев
ЦП
СКА-Хабаровск
11
Евгений Алхимов
ЦФ
4-4-2
70
Котляров
7
Данцев
24
Казанцев
5
Кристич
0
Новкович
0
Гублия
9
Михалев
69
Дедечко
28
Мамаев
93
Роденков
0
Сахневич
3-2-4-1
1
Кабанов
14
Епифанов
3
Олеников
15
Серан
7
Хатаженков
71
Багаев
18
Нечаев
80
Запояска
27
Мурнин
0
Панферов
8
Кармазиненко
9
Михалев
2
Михеев
2
Михеев
9
Михалев
24
Казанцев
0
Смуров
0
Смуров
24
Казанцев
27
Мурнин
11
Алхимов
11
Алхимов
27
Мурнин
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Остались в запасе
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Посещаемость:
4500 из 10000 зрителей (45%)
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