Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Тимур Мелекесцев - статистика

Арсенал
3 июля 2001 (25)
#23 | Нападающий
190 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
64' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал
2 : 2
13.09.2026
СКА-Хабаровск
76' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Текстильщик
1 : 0
08.09.2026
Арсенал
67' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
16
11
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
1' - 90'
69'
74'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
0 : 2
07.06.2026
Текстильщик
1' - 90'
40'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Текстильщик
0 : 2
31.05.2026
Ленинградец
1' - 87'
57'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
1' - 90'
46'
63'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
1' - 90'
88'
30'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Текстильщик
1 : 1
03.05.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
18'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Сибирь
1 : 0
26.04.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
19.04.2026
Родина-2
1' - 90'
56'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
3 : 2
12.04.2026
Текстильщик
1' - 88'
58, 70'
33'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Текстильщик
2 : 3
08.04.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
8'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 1
04.04.2026
Велес
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Волгарь
0 : 1
29.03.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Текстильщик
4 : 1
22.03.2026
Калуга
77' - 90'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
0 : 0
15.03.2026
Текстильщик
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Текстильщик
5 : 1
08.03.2026
Сибирь
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.03.2026
Текстильщик
1' - 73'
31'
29'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+