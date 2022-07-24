Тимур Мелекесцев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Тимур
|Фамилия
|Мелекесцев
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Имя
|Тимур
|Фамилия
|Мелекесцев
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2001 (21 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|1' -46'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.07.2022
|57' -90'
|Родина (Москва)
|1:3
|Алания (Владикавказ)