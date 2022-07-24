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    Тимур Мелекесцев - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Тимур
    Фамилия Мелекесцев
    Команда Энергетик-БГУ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 2001 (21 год)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2022 1' -46' Алания (Владикавказ) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.07.2022 57' -90' Родина (Москва) 1:3 Алания (Владикавказ)
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