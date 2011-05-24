|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|20
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2011
|87' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|12.09.2011
|78' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|19.08.2011
|46' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|27.06.2011
|1' -82'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:3
|Шинник (Ярославль)
|17'
|24.06.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Динамо Бр (Брянск)
|50'
|17.06.2011
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|68'
|14.06.2011
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|90'
|07.06.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.05.2011
|1' -90'
|Мордовия (Саранск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|24.05.2011
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|15.05.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|26' 74'
|07.05.2011
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.05.2011
|1' -64'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.04.2011
|1' -66'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Химки (Химки)
|25.04.2011
|1' -63'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|18.04.2011
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.04.2011
|1' -71'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2011
|1' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.04.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)