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    Дмитрий Горбушин - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Андреевич
    Фамилия Горбушин
    Состав Молодежный
    Родной город Рубижне
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 мая 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 20 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2011 87' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Балтика (Калининград)
    12.09.2011 78' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо (Москва)
    19.08.2011 46' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Луч (Владивосток)
    27.06.2011 1' -82' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Шинник (Ярославль)
    17'
    24.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Динамо Бр (Брянск)
    50'
    17.06.2011 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    68'
    14.06.2011 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    90'
    07.06.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    27.05.2011 1' -90' Мордовия (Саранск) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    24.05.2011 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    15.05.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    26' 74'
    07.05.2011 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.05.2011 1' -64' Торпедо (Москва) 0:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.04.2011 1' -66' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Химки (Химки)
    25.04.2011 1' -63' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    18.04.2011 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    15.04.2011 1' -71' Луч (Владивосток) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.04.2011 1' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    04.04.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
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