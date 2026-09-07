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Кубок лиг Северной Америки
Команды
Толука
Хелиньо
Статистика
€ 6,50 млн
Хелиньо - статистика
Толука
25 апреля 2000 (26)
#11 | Нападающий
175 см
Бразилия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кубок лиг Северной Америки, Финал
Толука
2 : 0
07.09.2026
Монтеррей
1' - 78'
70'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
Мексика. Лига МХ 2026
Бразилия. Серия А 2024
Копа Судамерикана 2024
Кубок Либертадорес 2024
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брагантино
16
7
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
1 : 2
18.08.2024
Форталеза
73' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коринтианс
1 : 1
11.08.2024
Брагантино
1' - 90'
39'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Васко да Гама
2 : 2
04.08.2024
Брагантино
62' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Брагантино
0 : 1
28.07.2024
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
1 : 0
22.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
13.07.2024
Брагантино
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Брагантино
3 : 1
04.07.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 60'
20'
32'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Куяба
1 : 1
30.06.2024
Брагантино
1' - 90'
42'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Ботафого
2 : 1
27.06.2024
Брагантино
1' - 65'
6'
45'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Брагантино
2 : 1
24.06.2024
Витория
1' - 71'
66'
44'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Палмейрас
2 : 1
21.06.2024
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
2 : 1
16.06.2024
Жувентуде
1' - 87'
2, 82'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
12.06.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
25'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
0 : 2
01.06.2024
Брагантино
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Баия
1 : 0
13.05.2024
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
1 : 1
05.05.2024
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Форталеза
1 : 1
29.04.2024
Брагантино
76' - 90'
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