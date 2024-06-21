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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Брагантино
Палмейрас - Брагантино: обзор матча 21 июня 2024
Палмейрас
21.06.2024, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
21'
Р. Вейга
56'
Рони
49'
М. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Брагантино
90'
+2
Замена
T.
️️️️
Н. Мендес
85'
Замена
I. Laquintana
️️️️
Э. Саша
Замена
Д. Джон
️️️️
Г. Менино
85'
Замена
Вандерлан
️️️️
Р. Вейга
76'
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
Рони
76'
70'
Желтая карточка
Витиньо
68'
Замена
Густавиньо
️️️️
М. Фернандес
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
57'
ГОЛ! 2:1!
Рони
Пас отдал
Вевертон
56'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандес
Пас отдал
Э. Саша
46'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Рамирес
38'
Желтая карточка
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Рони
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
(К)
АП
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Палмейрас
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
12
Вандерлан
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
33
Talisson
ЦП
18
Линкольн
АП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
4-3-2-1
1
Вевертон
22
Пикерес
5
Навес
26
Серкейра
12
Майке
6
Морено
93
Зе Рафаэль
25
Менино
33
Рони
23
Вейга
41
Эстевао
4-3-2-1
1
Клейтон
45
Мендес
5
Энрике
3
Сантос
29
Капишаба
35
Фернандес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
30
Москера
8
Саша
23
Вейга
12
Вандерлан
12
Вандерлан
23
Вейга
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
25
Менино
14
Джон Джон
14
Джон Джон
25
Менино
33
Рони
42
Лопес
42
Лопес
33
Рони
8
Саша
77
77
8
Саша
45
Мендес
33
33
45
Мендес
35
Фернандес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
35
Фернандес
7
Рамирес
18
Борбас
18
Борбас
7
Рамирес
Остались в запасе
Палмейрас
Брагантино
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Абель Феррейра
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
18
Линкольн
АП
28
Витиньо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
14
Марсело Ломба
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
2
Гарсия
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
18
Линкольн
АП
28
Витиньо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Палмейрас - Брагантино
2
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
10
9
Офсайды
5
2
Количество передач
302
461
Сейвы
2
5
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
2.97
1.37
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Allianz Parque, Sao Paulo
Новости команд
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Палмейрас
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
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19 ноября
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18 ноября
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25 ноября
1
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20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
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