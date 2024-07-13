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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Брагантино
Крузейро - Брагантино: обзор матча 13 июля 2024
Крузейро
13.07.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 1
Завершен
Брагантино
8'
Г. Верон
84'
М. Перейра
90+5'
Т. Борбас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Брагантино
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Т. Борбас
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Ромеро
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Перейра
84'
80'
Замена
Густавиньо
️️️️
Хелиньо
Замена
М. Энрике
️️️️
Л. Силва
68'
61'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Линкольн
61'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Рамирес
45'
+2
Желтая карточка
Рамирес
45'
Желтая карточка
Н. Мендес
Желтая карточка
А. Барреаль
40'
ГОЛ! 1:0!
Г. Верон
Пас отдал
Вилльям
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Кассио
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ОП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
17
Рамиро
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
77
Ignacio Laquintana
ЦП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
4-2-3-1
1
Кассио
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
16
Бруно
12
Вилльям
16
Силва
29
Ромеро
11
Гомес
10
Перейра
27
Верон
22
Барреаль
4-2-3-1
1
Клейтон
45
Мендес
36
Кандидо
5
Энрике
29
Капишаба
7
Рамирес
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
18
Линкольн
30
Москера
8
Саша
29
Ромеро
17
Рамиро
17
Рамиро
29
Ромеро
16
Силва
7
Энрике
7
Энрике
16
Силва
7
Рамирес
35
Фернандес
35
Фернандес
7
Рамирес
11
Хелиньо
22
Густавиньо
22
Густавиньо
11
Хелиньо
18
Линкольн
18
Борбас
18
Борбас
18
Линкольн
Остались в запасе
Крузейро
Брагантино
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
5
Japa
ЦП
10
Матеус Витал
АП
16
Роберт
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
28
Витиньо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Крузейро - Брагантино
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
14
Офсайды
5
2
Количество передач
439
371
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.29
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Savio Pereira Sampaio, Brazil
Стадион:
Минейран
Новости команд
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Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
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5 ноября
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21 ноября
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18 ноября
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