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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Брагантино
Коринтианс - Брагантино: обзор матча 11 августа 2024
Коринтианс
11.08.2024, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
90+4'
Т. Магно
39'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Брагантино
Желтая карточка
У. Соуза
90'
+9
Желтая карточка
Т. Магно
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
Витиньо
90'
+6
Желтая карточка
Н. Мендес
ГОЛ! 1:1!
Т. Магно
Пас отдал
У. Фариас
90'
+4
88'
Желтая карточка
Ж. Силва
Замена
П. Рауль
️️️️
Раниэле
83'
80'
Замена
Густавиньо
️️️️
Рамирес
Замена
Уэсли
️️️️
П. Энрике
69'
Желтая карточка
У. Фариас
62'
60'
Желтая карточка
Лукао
57'
Замена
Ж. Силва
️️️️
R.
57'
Замена
Рамирес
️️️️
Линкольн
56'
Желтая карточка
Э. Саша
54'
Желтая карточка
R.
Замена
Гиоване
️️️️
Б. Бидон
46'
Замена
Т. Магно
️️️️
А. Ромеро
46'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Фагнер
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Хелиньо
Пас отдал
R.
Желтая карточка
А. Ромеро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
(К)
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
37
Райан
ЦП
8
Родриго Гарро
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
(К)
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
22
Густавиньо
АП
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Соуза
46
Фариас
23
Фагнер
5
Рамальо
25
Кака
14
Раниэле
7
Бидон
37
Райан
8
Гарро
11
Ромеро
7
Энрике
4-1-3-2
1
Клейтон
45
Мендес
5
Энрике
39
36
Кандидо
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
18
Линкольн
28
Витиньо
31
30
Москера
23
Фагнер
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
23
Фагнер
11
Ромеро
11
Магно
11
Магно
11
Ромеро
7
Энрике
20
Уэсли
20
Уэсли
7
Энрике
14
Раниэле
18
Рауль
18
Рауль
14
Раниэле
7
Бидон
23
Гиоване
23
Гиоване
7
Бидон
3
Кунья
3
Кунья
31
25
Силва
25
Силва
31
18
Линкольн
7
Рамирес
7
Рамирес
18
Линкольн
Рамирес
22
Густавиньо
22
Густавиньо
Рамирес
Остались в запасе
Коринтианс
Брагантино
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Феликс Торрес
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
8
Матеус Араухо
АП
9
Биро
ПВ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
14
Джон Джон
АП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
17
Vinicinho
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Вандерлей Лушембургу
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Коринтианс - Брагантино
4
6
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
18
Офсайды
3
1
Количество передач
482
290
Сейвы
5
4
Точность передач %
84
67
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.13
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
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