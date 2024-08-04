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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Брагантино
Васко да Гама - Брагантино: обзор матча 04 августа 2024
Васко да Гама
04.08.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 2
Завершен
Брагантино
60'
Адсон
5'
Д. Джон
89'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Брагантино
89'
ГОЛ! 1:2!
Хелиньо
Пас отдал
Линкольн
Желтая карточка
Лео
85'
78'
Желтая карточка
Л. Кунья
Замена
З. Габриэл
️️️️
У. Моура
78'
Замена
L.
️️️️
В. Луис
64'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Пайет
64'
62'
Замена
Хелиньо
️️️️
Гилерме
62'
Замена
Витиньо
️️️️
Т. Борбас
Желтая карточка
Адсон
61'
ГОЛ! 1:1!
Адсон
Пас отдал
П. Вегетти
60'
46'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Д. Джон
46'
Замена
Линкольн
️️️️
Густавиньо
Замена
П. Вегетти
️️️️
Соуза
46'
Желтая карточка
Соуза
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джон
Пас отдал
Густавиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Лео
(К)
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
5
Соуза
ЦП
15
Juan Sforza
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
28
Адсон
ЦФ
19
Gabriel Souza
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
77
Ignacio Laquintana
ЦП
7
Рамирес
ЦП
14
Джон Джон
АП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
(К)
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Давид
ЛВ
23
Зе Габриэл
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
12
Leandrinho
ЦП
98
JP
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
37
Райан Витор
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
53
Isac
ЦЗ
30
Генри Москера
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
32
Riquelme
ЦП
33
Talisson
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
17
Vinicinho
ЦФ
59
Juliano
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Жардим
12
Луис
3
Майкон
3
Лео
2
Родригес
5
Моура
5
Соуза
15
10
Пайет
19
28
Адсон
4-2-2-2
30
Лукао
3
Реалпе
3
Кунья
39
31
Гилерме
77
7
Рамирес
14
Джон Джон
22
Густавиньо
18
Борбас
31
5
Моура
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
5
Моура
12
Луис
12
12
12
Луис
10
Пайет
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Пайет
5
Соуза
19
Вегетти
19
Вегетти
5
Соуза
14
Джон Джон
25
Силва
25
Силва
14
Джон Джон
22
Густавиньо
18
Линкольн
18
Линкольн
22
Густавиньо
18
Борбас
28
Витиньо
28
Витиньо
18
Борбас
31
Гилерме
11
Хелиньо
11
Хелиньо
31
Гилерме
Остались в запасе
Васко да Гама
Брагантино
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
98
JP
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
7
Давид
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
1
Клейтон
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
53
Isac
ЦЗ
32
Riquelme
ЦП
33
Talisson
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
17
Vinicinho
ЦФ
59
Juliano
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
3
Роберт Рохас
ЦЗ
43
Luiz Gustavo
ЦЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
98
JP
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
7
Давид
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Остались в запасе
1
Клейтон
ВР
47
Marcos Paulo
ЦЗ
53
Isac
ЦЗ
32
Riquelme
ЦП
33
Talisson
ЦП
30
Генри Москера
ЛВ
17
Vinicinho
ЦФ
59
Juliano
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Васко да Гама - Брагантино
3
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
18
Офсайды
1
1
Количество передач
550
318
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.38
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Gustavo Ervino Bauermann, Brazil
Стадион:
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
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