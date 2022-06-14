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    Эрисон - статистика

    #89 | Нападающий
    Имя Эрисон
    Фамилия де Соуза
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Родной город Кампинас
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 апреля 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 19 7 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2022 1' -79' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    31.07.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 1' -69' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    19'
    21.07.2022 79' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.07.2022 1' -77' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 62' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    59'
    16.06.2022 1' -87' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    14.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    90'
    07.06.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.05.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    51'
    22.05.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    86'
    16.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    42'
    08.05.2022 1' -77' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    51'
    01.05.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    25.04.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 1' -86' Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    60' 80' 17'
    10.04.2022 1' -46' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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