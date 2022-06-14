Эрисон - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Эрисон
|Фамилия
|де Соуза
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Эрисон
|Фамилия
|де Соуза
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|19
|7
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2022
|1' -79'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|31.07.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|1' -69'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19'
|21.07.2022
|79' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.07.2022
|1' -77'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|62' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|59'
|16.06.2022
|1' -87'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|90'
|07.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|51'
|22.05.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|86'
|16.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|42'
|08.05.2022
|1' -77'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|51'
|01.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -86'
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|60' 80' 17'
|10.04.2022
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)