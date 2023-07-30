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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Баия
Сан-Паулу - Баия: обзор матча 30 июля 2023
Сан-Паулу
30.07.2023, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Баия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Баия
90'
+1
Замена
Эвералдо
️️️️
Адемир
Замена
Велингтон
️️️️
К. Паулиста
83'
83'
Замена
К. Кандидо
️️️️
M. Bahia
83'
Замена
Р. Густаво
️️️️
Тасиано
76'
Желтая карточка
Р. Ратао
Замена
Пато
️️️️
В. Рато
67'
Замена
М. Араухо
️️️️
Р. Нестор
67'
61'
Замена
Р. Ратао
️️️️
Резенде
61'
Замена
В. Жакаре
️️️️
V. Alessandro Mingotti
30'
Желтая карточка
G. Xavier
25'
Желтая карточка
Жилберто
Замена
Жуан
️️️️
Эрисон
24'
18'
Желтая карточка
M. Bahia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
7
Давид
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
30
Moreira
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
15
Микель Араухо
АП
9
Жуан
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
21
Камило Кандидо
ЛЗ
66
Риан Карлос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Рафаэл
38
Паулиста
5
Арболеда
4
Бералдо
13
Рафинья
29
Майя
11
Нестор
7
Давид
10
Рато
25
Алиссон
99
Эрисон
3-2-1-2-3
12
Жилберто
14
Уго
3
5
Асеведо
23
Резенде
16
Тасиано
7
Адемир
80
Каули
6
32
1
38
Паулиста
34
Велингтон
34
Велингтон
38
Паулиста
11
Нестор
15
Араухо
15
Араухо
11
Нестор
99
Эрисон
9
Жуан
9
Жуан
99
Эрисон
10
Рато
12
Пато
12
Пато
10
Рато
6
21
Кандидо
21
Кандидо
6
16
Тасиано
34
Густаво
34
Густаво
16
Тасиано
32
29
Жакаре
29
Жакаре
32
23
Резенде
9
Ратао
9
Ратао
23
Резенде
7
Адемир
27
Эвералдо
27
Эвералдо
7
Адемир
Остались в запасе
Сан-Паулу
Баия
13
Жандрей
ВР
30
Moreira
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
Главный тренер
Доривал Жуниор
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
30
Moreira
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
33
Луан
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
20
Родригиньо
ЦП
47
Педро Вильена
АП
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
66
Риан Карлос
ЛЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
77
Mateus Claus
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сан-Паулу - Баия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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Сан-Паулу
Баия
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
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