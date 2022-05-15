Фабио - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Нетто
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Нетто
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|02.07.2022
|90' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|26.06.2022
|46' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:2
|Форталеза (Форталеза)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|82' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.05.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Коритиба (Коритиба)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)