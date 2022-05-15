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    Фабио - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Фабио
    Фамилия Нетто
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 мая 1997 (25 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Минейро 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.07.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    02.07.2022 90' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    26.06.2022 46' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:2 Форталеза (Форталеза)
    19.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    12.06.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    09.06.2022 82' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:3 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    05.06.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 0:0 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    30.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    15.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.05.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 1:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    01.05.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    24.04.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:2 Коритиба (Коритиба)
    18.04.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.04.2022 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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