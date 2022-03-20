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    Идрис Нурадин - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Идрис
    Фамилия Нурадин
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Родной город Кадуна
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 2002 (21 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 2 0 0 0 0
    БАТЭ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.09.2022 83' -90' Ислочь (Минский район) 2:1 Арсенал (Дзержинск)
    14.08.2022 46' -90' Арсенал (Дзержинск) 0:1 Динамо (Минск)
    03.07.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.06.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    25.06.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    18.06.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 0:1 Ислочь (Минский район)
    13.05.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    08.05.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Витебск (Витебск)
    02.05.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    20.03.2022 70' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:3 БАТЭ (Борисов)
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