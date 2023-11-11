Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Идрис Нурадин - статистика

Завершил карьеру
15 января 2002 (24), Кадуна
#10 | Нападающий
175 см
Нигерия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сморгонь
15
4
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
7 : 0
11.11.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
СКА-1938
2 : 4
27.10.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
0 : 3
22.10.2023
Гомель
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
06.10.2023
Сморгонь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
3 : 0
24.09.2023
Сморгонь
46' - 90'
72'
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 2
17.09.2023
БАТЭ
1' - 68'
45'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Слуцк
3 : 3
03.09.2023
Сморгонь
1' - 90'
56'
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Ислочь
1 : 0
19.08.2023
Сморгонь
1' - 83'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Динамо-Брест
2 : 1
02.07.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Минск
2 : 1
10.06.2023
Сморгонь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Гомель
2 : 0
26.05.2023
Сморгонь
1' - 90'
15'
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Сморгонь
1 : 3
21.05.2023
Шахтер
1' - 90'
39'
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Неман
3 : 1
14.05.2023
Сморгонь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
1 : 0
07.05.2023
Нафтан
1' - 78'
77'
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
БАТЭ
2 : 0
29.04.2023
Сморгонь
Был в запасе
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Сморгонь
3 : 2
21.04.2023
Слуцк
81' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
01.04.2023
Сморгонь
1' - 90'
Главные новости
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
5
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
4
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+