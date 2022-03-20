Идрис Нурадин - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Идрис
|Фамилия
|Нурадин
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадуна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Идрис
|Фамилия
|Нурадин
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадуна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|2
|0
|0
|0
|0
|БАТЭ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2022
|83' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:1
|Арсенал (Дзержинск)
|14.08.2022
|46' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|0:1
|Динамо (Минск)
|03.07.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.06.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|13.05.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|08.05.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|20.03.2022
|70' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)