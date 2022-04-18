Марсело Сирино - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Сирино
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1992 (31 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Марсело
|Фамилия
|Сирино
|Команда
|Атлетико Паранаэнсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1992 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2022
|70' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|59' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|03.07.2022
|87' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|19.06.2022
|1' -43'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|16.06.2022
|1' -88'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|13.06.2022
|70' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|82'
|09.06.2022
|75' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|1' -40'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|23.04.2022
|1' -71'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -71'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.04.2022
|1' -73'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)