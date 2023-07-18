Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Matheus Santos
Статистика
Matheus Santos - статистика
#98 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гойас
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гойас
0 : 0
18.07.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сантос
4 : 3
09.07.2023
Гойас
69' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гойас
1 : 2
04.07.2023
Коритиба
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
2 : 0
26.06.2023
Гойас
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Васко да Гама
0 : 1
23.06.2023
Гойас
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гойас
2 : 2
12.06.2023
Флуминенсе
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 0
01.05.2023
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гойас
3 : 1
24.04.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
16.04.2023
Гойас
Был в запасе
Главные новости
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
3
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
Фото
РПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+