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    Matheus Santos - статистика

    #98 | Нападающий
    Имя Matheus Santos
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гойас 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 3:0 Гойас (Гояния)
    07.06.2022 1' -9' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:2 Гойас (Гояния)
    28.05.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    16.05.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    08.05.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Гойас (Гояния)
    01.05.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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