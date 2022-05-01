|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|07.06.2022
|1' -9'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)