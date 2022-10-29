Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур