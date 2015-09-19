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    Александр Еркин - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Еркин
    Команда Туапсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимп-Долгопрудный 14 7 0 3 0
    Сочи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -74' Сочи (Сочи) 3:0 ЦРФСО (Смоленск)
    01.11.2015 1' -72' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Москва (Москва)
    66'
    26.10.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 1:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    76' 77'
    21.10.2015 1' -86' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Псков-747 (Псков)
    17.10.2015 1' -74' ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    11.10.2015 1' -66' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 5:0 Коломна (Коломна)
    39' 62'
    05.10.2015 1' -75' Спартак К (Кострома) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    56'
    01.10.2015 1' -82' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    27.09.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    61'
    19.09.2015 1' -64' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Химки (Химки)
    15.09.2015 1' -66' Текстильщик (Иваново) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    42' 64'
    08.09.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Домодедово (Москва)
    01.09.2015 1' -79' Волга (Тверь) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    25.08.2015 1' -67' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    28' 47'
    12.08.2015 57' -90' Москва (Москва) 0:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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