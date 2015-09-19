Александр Еркин - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Еркин
|Команда
|Туапсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|81
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Еркин
|Команда
|Туапсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|14
|7
|0
|3
|0
|Сочи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -74'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.11.2015
|1' -72'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Москва (Москва)
|66'
|26.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|76' 77'
|21.10.2015
|1' -86'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|17.10.2015
|1' -74'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|11.10.2015
|1' -66'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|39' 62'
|05.10.2015
|1' -75'
|Спартак К (Кострома)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|56'
|01.10.2015
|1' -82'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|27.09.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|61'
|19.09.2015
|1' -64'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Химки (Химки)
|15.09.2015
|1' -66'
|Текстильщик (Иваново)
|2:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|42' 64'
|08.09.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Домодедово (Москва)
|01.09.2015
|1' -79'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|25.08.2015
|1' -67'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|28' 47'
|12.08.2015
|57' -90'
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)