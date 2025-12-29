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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Родина-2
Егор Ушаков
Новости
€ 100 тыс
Егор Ушаков - новости
Родина-2
2 декабря 2002 (23), Москва
#41 | Нападающий
176 см
Россия
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Трансферы
Фото
«Родина» подписала экс-игрока ЦСКА, женатого на знаменитой актрисе
30 июля
8
Три футболиста покинули ЦСКА
30 июня
5
Подсчитано, сколько миллионов рублей потратил 23-летний игрок ЦСКА на свадьбу с 31-летней актрисой
17 мая
6
Фото
23-летний игрок ЦСКА женился на 31-летней известной актрисе
17 мая
28
30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА
2025.12.29 13:04
2
Футболист ЦСКА женится на известной российской актрисе, которая старше его на 7 лет
2025.09.22 00:36
7
ЦСКА прервал аренду Ушакова в «Крылья Советов»
2024.04.15 21:55
Стала известна потеря «Крыльев Советов» перед матчем с «Зенитом»
2023.10.18 18:56
2
Фото
Игрок «Крыльев» получил черепно-мозговую травму – он перешел в клуб неделю назад из ЦСКА
2023.09.19 18:37
2
ЦСКА отдал 20-летнего футболиста в аренду «Крыльям»
2023.09.13 17:48
ЦСКА отдал Ушакова в аренду «Крыльям» – у самарцев будет право выкупа
2023.09.12 18:52
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Крылья Советов» хотят арендовать Ушакова у ЦСКА
2023.01.28 20:41
2
Видео
ЭСК РФС признала правильной отмену гола Ушакова в ворота «Локомотива»
2022.11.01 19:59
2
ЦСКА объяснил отсутствие Мухина, Кучаева, Набабкина и Ушакова в матче с «Зенитом»
2022.06.29 20:13
1
19-летний Ушаков из ЦСКА интересен «Динамо», «Локомотиву» и «Ростову»
2022.05.21 08:16
Фото
ЦСКА продлил контракты с 19-летним Ушаковым и 35-летним Набабкиным
2022.05.20 19:15
4
Акинфеев, Ушаков, Тарба – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Стежко, Исаенко, Пивоваров выйдут у краснодарцев
2022.05.15 18:02
4
Медина, Набабкин, Ушаков не сыграют за ЦСКА против «Уфы»
2022.04.15 19:55
2
Игрок ЦСКА Ушаков: «Гогличидзе упал и в криках выпрашивал пенальти. Его не было»
2022.04.03 23:37
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