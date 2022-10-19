Егор Ушаков - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Ушаков
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Ушаков
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|19.02.2023
|46' - 90'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|23.02.2023
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Краснодар (Краснодар)
|22.11.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
(5:4)п
|ЦСКА (Москва)
|19.10.2022
|1' -87'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)