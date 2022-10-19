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    Егор Ушаков - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Егор
    Фамилия Ушаков
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    28.02.2023 Был в запасе Краснодар 1:0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    23.02.2023 Был в запасе ЦСКА 3:0 Краснодар Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    19.02.2023 46' - 90' ЦСКА 0:2 Рубин Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 1:0 ЦСКА (Москва)
    23.02.2023 Был в запасе ЦСКА (Москва) 3:0 Краснодар (Краснодар)
    22.11.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:0
    (5:4)п    		 ЦСКА (Москва)
    19.10.2022 1' -87' ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
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