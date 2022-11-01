ЭСК РФС признала правильной отмену гола Ушакова в ворота «Локомотива»

Член ЭСК РФС Николай Левников заявил в эфире «Матч Премьер», что комиссия признала правильной отмену гола защитника ЦСКА Егора Ушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:0).

«Здесь не было практически никаких разногласий. Подавляющее большинство членов комиссии признало, что арбитр должен был назначить штрафной удар и, возможно, вынести желтую карточку, за безрассудное использование рук.

Мы видим, что игрок отставляет руку в сторону на ход партнера и не предпринимает никаких действий, чтобы избежать контакта. Он не думает о безопасности соперника.

Штрафной удар – 100%, желтая карточка тоже признана правильным решением после вмешательства VAR», – сказал Левников.