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    ЭСК поддержала все решения Любимова в дерби «Локомотив» – ЦСКА

    Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку работе арбитра Артема Любимова, обслуживавшего матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

    • ЭСК рассмотрела 2 спорных эпизода.
    • ЦСКА победил со счетом 1:0.

    ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артeма Любимова в эпизодах с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 48-й минуте матча и отменой взятия ворот «Локомотива» на 89-й минуте матча.

    1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 48-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» №4 Станислава Магкеева со спиной атакующего игрока команды «ЦСКА» №90 Матвея Лукина, по мнению всех членов комиссии, не являлся основанием для назначения 11-метрового удара, так как контакт произошел в тот момент, когда ноги нападающего находились на газоне, со стороны защитника не было акцентированного точка в спину, а игрок ЦСКА явно преувеличил последствия этого контакта.

    В данном эпизоде судья правильно следовал инструкциям и рекомендациям судейского комитета не расценивать подобные контакты как наказуемые и не назначать легковесных пенальти.

    2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Локомотив» на 89-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что при проверке атакующей фазы перед взятием ворот было зафиксировано нарушение правил со стороны атакующего игрока команды ЦСКА №41 Егора Ушакова против игрока обороняющейся команды «Локомотив» №6 Дмитрия Баринова, выраженное в неправильном использовании рук, при котором игрок ЦСКА сделал неестественное движение руки в направлении соперника, совершив безрассудный контакт с его лицом.

    Учитывая данное обстоятельство, комиссия единогласно поддерживает отменить взятие ворот после правильного вмешательства ВАР, рекомендовавшего проверить единоборство в атакующей фазе команды ЦСКА.

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    Источник: сайт РФС

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