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    ЦСКА прервал аренду Ушакова в «Крылья Советов»

    Полузащитник Егор Ушаков ушел из «Крыльев Советов» и досрочно вернулся в ЦСКА.

    «Действительно, из-за повреждения Егора Ушакова арендное соглашение с «Крыльями» было досрочно прекращено.

    Две недели назад Егору была проведена операция в Германии, она прошла успешно. Сейчас футболист в Москве, проходит реабилитацию на базе нашего клуба.

    В ближайшие недели он приступит к работе на велосипеде, а ориентировочно через 2-2,5 месяца перейдет к занятиям в общей группе», – сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

    • В составе «Крыльев» Ушаков поучаствовал в 2 матчах.
    • Из-за травмы он не играет с 19 сентября.
    • Контракт игрока с ЦСКА действует до конца сезона-2025/26.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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