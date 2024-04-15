ЦСКА прервал аренду Ушакова в «Крылья Советов»

Полузащитник Егор Ушаков ушел из «Крыльев Советов» и досрочно вернулся в ЦСКА.
«Действительно, из-за повреждения Егора Ушакова арендное соглашение с «Крыльями» было досрочно прекращено.
Две недели назад Егору была проведена операция в Германии, она прошла успешно. Сейчас футболист в Москве, проходит реабилитацию на базе нашего клуба.
В ближайшие недели он приступит к работе на велосипеде, а ориентировочно через 2-2,5 месяца перейдет к занятиям в общей группе», – сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
- В составе «Крыльев» Ушаков поучаствовал в 2 матчах.
- Из-за травмы он не играет с 19 сентября.
- Контракт игрока с ЦСКА действует до конца сезона-2025/26.