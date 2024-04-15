ЦСКА прервал аренду Ушакова в «Крылья Советов»

Полузащитник Егор Ушаков ушел из «Крыльев Советов» и досрочно вернулся в ЦСКА.

«Действительно, из-за повреждения Егора Ушакова арендное соглашение с «Крыльями» было досрочно прекращено.

Две недели назад Егору была проведена операция в Германии, она прошла успешно. Сейчас футболист в Москве, проходит реабилитацию на базе нашего клуба.

В ближайшие недели он приступит к работе на велосипеде, а ориентировочно через 2-2,5 месяца перейдет к занятиям в общей группе», – сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.