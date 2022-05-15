Акинфеев, Ушаков, Тарба – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Стежко, Исаенко, Пивоваров выйдут у краснодарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Якимов, Мацукатов, Кокоев, Кучугура, Ильин, Сергеев, Самко.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.
Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Елеев, Набабкин, Магнуссон, Медина, Бийол, Яковлев.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется на «Краснодаре» в 19:00 по Москве.
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Источник: РПЛ