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Акинфеев, Ушаков, Тарба – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Стежко, Исаенко, Пивоваров выйдут у краснодарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Якимов, Мацукатов, Кокоев, Кучугура, Ильин, Сергеев, Самко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Елеев, Набабкин, Магнуссон, Медина, Бийол, Яковлев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: РПЛ

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Комментарии4
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    Рейтинг: +5093

    AtticusFinch 18 минут назад

    Мойдодыр молодежью возит коней...вот и уровень нашего футбола)))кто там рвался в Азию?))

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    Рейтинг: +5093

    AtticusFinch > AtticusFinch 8 минут назад

    Конифеев перед собой котях отбивает и тут же на Щенникова всё свалить хотел)

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    Рейтинг: +1010

    САНЁК17 21 минуту назад

    Быки против коней или ......ков

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    Рейтинг: +13615

    Skull_Boy 1 час назад

    О чудо-привоз Щенников в старте значит ЦСКА опять пропустит

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