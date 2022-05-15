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  • Акинфеев, Ушаков, Тарба – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Стежко, Исаенко, Пивоваров выйдут у краснодарцев

Акинфеев, Ушаков, Тарба – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Стежко, Исаенко, Пивоваров выйдут у краснодарцев

15 мая 2022, 18:02
4

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Якимов, Мацукатов, Кокоев, Кучугура, Ильин, Сергеев, Самко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Елеев, Набабкин, Магнуссон, Медина, Бийол, Яковлев.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Акинфеев Игорь Стежко Виталий Исаенко Олег Пивоваров Дмитрий Ушаков Егор
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1652627043
О чудо-привоз Щенников в старте значит ЦСКА опять пропустит
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САНЁК17
1652631606
Быки против коней или ......ков
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ArReal
1652631824
Мойдодыр молодежью возит коней...вот и уровень нашего футбола)))кто там рвался в Азию?))
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