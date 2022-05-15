Акинфеев, Ушаков, Тарба – в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром»; Стежко, Исаенко, Пивоваров выйдут у краснодарцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Якимов, Мацукатов, Кокоев, Кучугура, Ильин, Сергеев, Самко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Ушаков, Обляков, Тарба, Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Елеев, Набабкин, Магнуссон, Медина, Бийол, Яковлев.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры, которая начнется на «Краснодаре» в 19:00 по Москве.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?