|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.11.2010
|Был в запасе
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|30.10.2010
|79' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.10.2010
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|15.10.2010
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Раменское (Раменское )
|20.08.2010
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|13.08.2010
|1' -82'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|07.08.2010
|81' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Томь (мол) (Томск)
|01.08.2010
|61' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|23.07.2010
|73' -90'
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|17.07.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|14.05.2010
|65' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|74'
|10.05.2010
|Был в запасе
|Раменское (Раменское )
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|01.05.2010
|50' -69'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|23.04.2010
|78' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|16.04.2010
|73' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|09.04.2010
|84' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.04.2010
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|21.03.2010
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|12.03.2010
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)