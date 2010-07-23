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    Никита Коновалов - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Никита
    Отчество Андреевич
    Фамилия Коновалов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 августа 1991 (31 год)
    Рост 186
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь (мол) 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 3:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    19.11.2010 Был в запасе Сибирь (мол) (Новосибирск) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    30.10.2010 79' -90' Томь (мол) (Томск) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    22.10.2010 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    15.10.2010 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:1 Раменское (Раменское )
    20.08.2010 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    13.08.2010 1' -82' Томь (мол) (Томск) 0:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    07.08.2010 81' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:2 Томь (мол) (Томск)
    01.08.2010 61' -90' Томь (мол) (Томск) 1:3 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    23.07.2010 73' -90' 2:0 Томь (мол) (Томск)
    17.07.2010 1' -90' Томь (мол) (Томск) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    14.05.2010 65' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    74'
    10.05.2010 Был в запасе Раменское (Раменское ) 3:1 Томь (мол) (Томск)
    01.05.2010 50' -69' ЦСКА (мол) (Москва) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    23.04.2010 78' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:2 Томь (мол) (Томск)
    16.04.2010 73' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    09.04.2010 84' -90' Динамо (мол) (Москва) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    03.04.2010 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    21.03.2010 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Рубин (мол) (Казань)
    12.03.2010 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
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