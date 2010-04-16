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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Зенит (мол)
Томь (мол) - Зенит (мол): обзор матча 16 апреля 2010
Томь (мол)
16.04.2010, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
0 : 3
Завершен
Зенит (мол)
5'
А. Петров
41'
А. Ионов
56'
С. Костин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Васильев
️️️️
Р. Гиголаев
Замена
М. Батов
️️️️
А. Соснин
Замена
В. Сиротов
️️️️
А. Хохлов
Замена
Н. Бочаров
️️️️
С. Петров
Замена
Н. Коновалов
️️️️
Д. Ефремов
Красная карточка
А. Петров
Замена
И. Перфильев
️️️️
И. Комиссаров
Замена
С. Матяш
️️️️
М. Канунников
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 0:3!
С. Костин
Желтая карточка
М. Башилов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Якимов
Замена
Е. Стариков
️️️️
В. Гапонов
Замена
Р. Жариков
️️️️
Д. Киселев
Замена
Х. Сан Пак
️️️️
В. Строев
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
Желтая карточка
А. Ионов
Желтая карточка
А. Дудиев
Желтая карточка
М. Канунников
ГОЛ! 0:1!
А. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
15
Денис Киселев
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
11
Виталий Волков
АП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
Зенит (мол)
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Александр Петров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
0
Хе Сан Пак
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Зенит (мол)
4
Андрей Васильев
ЛЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
34
Никита Бочаров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
10
Станислав Матяш
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Комиссаров
92
Кочергин
89
Якимов
4
Воронов
26
Строев
30
Башилов
15
Киселев
65
Сокулов
85
Ефремов
11
Волков
8
Гапонов
3-2-3-1-1
23
Бородин
98
Петров
3
Костин
5
Абдулфаттах
8
Дудиев
5
Хохлов
77
Петров
23
Соснин
13
Гиголаев
11
Ионов
99
Канунников
85
Ефремов
29
Коновалов
29
Коновалов
85
Ефремов
26
Строев
0
Пак
0
Пак
26
Строев
15
Киселев
43
Жариков
43
Жариков
15
Киселев
89
Якимов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
89
Якимов
1
Комиссаров
96
Перфильев
96
Перфильев
1
Комиссаров
8
Гапонов
87
Стариков
87
Стариков
8
Гапонов
98
Петров
34
Бочаров
34
Бочаров
98
Петров
5
Хохлов
37
Сиротов
37
Сиротов
5
Хохлов
13
Гиголаев
4
Васильев
4
Васильев
13
Гиголаев
11
Ионов
33
Мурихин
33
Мурихин
11
Ионов
23
Соснин
17
Батов
17
Батов
23
Соснин
99
Канунников
10
Матяш
10
Матяш
99
Канунников
Остались в запасе
Томь (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Томь (мол) - Зенит (мол)
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сергеев
(Москва)
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
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