Ансор Хабибов - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Ансор
|Фамилия
|Хабибов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Душанбе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Ансор
|Фамилия
|Хабибов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Душанбе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|06.11.2022
|1' -46'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Арсенал (Тула)
|28.10.2022
|1' -71'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Арсенал (Тула)
|23.10.2022
|1' -68'
|Арсенал (Тула)
|3:2
|Волгарь (Астрахань)
|56'
|16.10.2022
|46' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|10.10.2022
|1' -70'
|Арсенал (Тула)
|0:2
|Алания (Владикавказ)
|01.10.2022
|1' -73'
|Рубин (Казань)
|1:2
|Арсенал (Тула)
|25.09.2022
|1' -75'
|Арсенал (Тула)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|11.09.2022
|61' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|02.09.2022
|70' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:2
|Арсенал (Тула)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Динамо Мх (Махачкала)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:3
|Арсенал (Тула)