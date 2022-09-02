Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ансор Хабибов - статистика

    #73 | Полузащитник
    Имя Ансор
    Фамилия Хабибов
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Родной город Душанбе
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 2003 (19 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 46' Динамо Мх 0:0 Арсенал Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11